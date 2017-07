Bamsemor strikker sig ud af savnet

Jytte Munch Olsen i Slagelse er i fuld færd med at strikke sig ud af sorgen over sin mands død i foråret. Hun sidder i lænestolen i hjemmet og strikker krammebamser, mens hun jævnligt skæver over til billedet af hendes elskede Leif, der døde 14. marts i år.

- Penicillinen hjalp ikke, og jeg kunne mærke, at han ikke ville mere, konstaterer Jytte over for Sjællandske.

Bamserne i alle mulige afskygninger, for eksempel Falckmænd, jægere og fodboldspillere, bliver efter at være kommet til verden i hendes hænder foret med vat, kommer to dage i fryseren for at blive sterile, og pakkes til sidst ind i plastic, inden Jytte forærer dem væk. Dels til sin læge, som kan bruge dem som trøst til små patienter, dels til demente på kommunens plejecentre, som også kan have glæde af at have én at kramme og putte i lommen.