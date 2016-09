Se billedserie En halv meter strandsand ventes at forvandle den tidligere færgehavn til et badeparadis. Foto: Helge Wedel

Badeparadis på vej i havn

Slagelse - 07. september 2016 kl. 06:17 Af Helge Wedel

Allerede fra sommeren 2017 kan der være sandstrand, udspringstårn, badeplatform, toiletter og beachvolleybaner i den tidligere Halsskov Færgehavn i Korsør. Et sandt badeparadis. I bedste fald også med blåt flag.

Planerne er på vej igennem de politiske beslutningsprocesser for sluttelig at ende i byrådet. Forvandlingen sker i nøje overensstemmelse med at gøre området klar til de visionære planer om et egentligt vandsportscenter, der kræver eksterne investorer til eksempelvis hotelbyggeri.

Det er forventningen, at det bliver nemmere at tiltrække investorer, når området i færgehavnen er sat i stand og åbnet for offentligheden til at bade fra og bruge som rekreativt område. De mange tiltag i den tidligere færgehavn omfatter bandt andet:

Afmontering af træ på siderne i færgelejerne mod vandet, da det giver sikkerhedsrisiko. Træet tænkes genanvendt til siddepladser, papirkurv-stativer, infotavler og andet.

Fjernelse af forurening i jorden og udlægning af 0,5 meter sand på det område nærmest vandet, samt etablering af tre stk. beachvolley baner.

Ansøgning om blå flag strand og etablering af de fornødne forhold.

Etablering af de første syv meter af et udspringstårn med klatrevæg m.m.

Etablering af adgang til vandet med trappe og flydeplatform i vandet.

Trampestier opgraderes, så de bliver brede nok til barnevogne mv., og der udlægges slotsgrus el.lign.

Den asfalterede vej og parkeringsplads istandsættes.

Etablering af en promenadesti langs campingpladsen ud til spidsen af molen, hvor der etableres kikkert og bænke.

Cykelruten fra Korsør centrum til færgehavnen gøres trafiksikker, og der skiltes.

Opsætning af skraldestativer.

Byrådet har tidligere bevilget i alt 30 millioner kroner til udviklingen af blandt andet den tidligere færgehavn, som § 17 stk. 4 udvalget for Korsør - Byen møder vandet er sat i spidsen for. De 30 millioner er fordelt med to millioner i 2016, otte millioner i 2017 og 10 millioner i 2018 og 2019.