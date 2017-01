Det bliver ikke med det første, at der kommer gang i udskiftning til mere energibesparende gadelys. Foto: Mik Foto: Mik

Både drama og enighed på byrådsmøde

Slagelse - 31. januar 2017

Utilstedelig opførsel fra Tonny Borgstrøms side.

Lød det fra Morten Hass Augustsen (V) på mandagens byrådsmøde, hvor byrødder, presse og tilhørere kunne opleve en noget aggressiv Tonny Borgstrøm, udenfor partierne, som angreb borgmester Stén Knuth (V) . Blandt andet med beskyldninger om dårligt lederskab, ligesom Borgstrøm mente, at borgmesteren var inhabil i forhold til punktet, hvor man skulle debattere løn til udvalgsmedlemmer og formænd.

Som tidligere nævnt er der i byrådet enighed om, at lønnen ikke skal hæves i år, så den nødvendige ændring af styrelsesvedtægten, der skal vedtages på to byrådsmøder, gik igennem.

Ret usædvanligt blev hele to ændringsforslag fra Socialdemokratiet vedtaget.

Først var der en sag om vejbelysning, der har sit udgangspunkt i budgetaftalen fra 2015, hvor man aftalte at spare fem millioner kroner på gadebelysningen.

Som Bodil Knudsen (S) påpegede, havde man dog ikke lige været opmærksom på en langvarig aftale indgået af SK Forsynings selskab for gadelys. Hvilket betyder, at der vil komme meget røde tal i dette kommunalt ejede selskab, hvis man vil søge at spare pengene.

Socialdemokraterne foreslog, at der ikke sker besparelser på gadebelysningen på nuværende tidspunkt, men at sagen sendes tilbage til udvalget for landdistrikter, teknik og ejendomme, og at der udarbejdes en belysningspolitik. Hvilket blev vedtaget.

I forbindelse med godkendelsen af den såkaldte dimensioneringsplan for kommunens beredskab var der også opbakning til et forslag fra tidligere borgmester Lis Tribler (S).

Hun foreslog nemlig, at borgmester Stén Knuth skulle skrive til den ansvarlige minister, at Slagelse Kommune opfordrede staten til at rulle besparelserne på de kommunale beredskaber tilbage.

På samme måde som staten har rullet besparelserne tilbage på de statslige beredskaber.

- En glimrende idé. Det vil jeg gerne gøre, lød det fra borgmesteren.