Foruden tagpladerne er der asbest i nogle 30 centimeter høje plader, der sidder op mod taget. Det var sådan en plade, der blev tabt og knust, så der blev frigivet asbest-fibre. Det gav anledning til et omfattende rensearbejde. Torsdag blev beboerne orienteret om uheldet. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Asbestuheld i boligblok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asbestuheld i boligblok

Slagelse - 17. juni 2017 kl. 06:42 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En plade med asbest blev ifølge Bolig Korsørs byggerådgiver Michael Knudsen for to-tre uger siden tabt og knust på et stillads under renoveringen af de gule blokke i Fjordvænget. Det førte efterfølgende til en omfattende rengøring.

Stillads, en nærliggende opgang og lejligheden blev renset. Også selve jorden blev støvsuget af folk iført masker og hvide beskyttelsesdragter.

- Vi fik efterfølgende testet området, der blev konstateret fuldstændig asbestfri, men jeg tror, at det er rensearbejdet, der har givet en lidt overophedet debat blandt både håndværkere og beboere, siger Michael Knudsen til Sjællandske. Torsdag valgte Bolig Korsør derfor at udsende et nyhedsbrev til beboerne om asbest-uheldet.

Arbejdstilsynet har også været på kontrolbesøg den 14. juni.

- Vi forklarede dem om hændelsen, og hvordan vi har håndteret den. Det gav ingen anledning til kritik, siger Michael Knudsen.

I den efterfølgende rapport står der - »Arbejdstilsynet har på besøget ikke konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer.«

Utrygheden blandt beboerne og håndværkerne er blandt andet kommet til udtryk på Facebook. Her skriver en kvinde eksempelvis - ... »håndværkerne får ikke noget at vide, før de har gået rundt i det i ugevis..... »Det er ikke så heldigt, at beboere flytter tilbage i det skidt, og egentligt heller ikke så fedt, at min håndværker-samlever potentielt slæber det med hjem til vores børn på 12 år og 15 måneder.«

Michael Knudsen understreger, at der ikke er asbest-forurening nogen steder, men at et byggeri fra slutningen af 1950erne indeholder asbest.

- Går du en tur i et parcelhuskvarter fra 1960erne med eternittage lige efter en haglbyge, ja så vil der være asbest i luften, forklarer Michael Knudsen, der er uddannet tømrer. Han har også selv skåret i asbestplader uden beskyttelse, for den gang vidste man ikke, hvor farligt det var.

Godt 100 får i Danmark årligt konstateret lungehindekræft, der hovedsageligt skyldes indånding af asbest. Sygdommen opstår i gennemsnit 35 år efter, man har arbejdet med asbest.