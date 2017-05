Det kraftige fenderværk i færgelejerne skal fjernes af Kingo Karlsen A/S , der er et af Danmarks førende nedbrydningsfirmaer, mens det øvrige arbejde udføres af den lokale anlægsvirksomhed Vækst og Miljø A/S i Slagelse. Foto: Helge Wedel

Arbejdet går i gang i færgehavn

Det er Danmarks førende nedbrydnings- og skrotningsentreprenør Kingo Karlsen A/S med hovedsæde i Silkeborg, der sammen med den lokale anlægsvirksomhed Vækst og Miljø A/S fra Slagelse, der skal udføre det indledende arbejde for at omdanne Halsskov Færgehavn til et vandsportscenter. Arbejdet indledes mandag den 29. maj. Samlet koster det cirka 11,5 millioner kroner, hvoraf de 3,5 millioner bliver taget fra de 10 mio. kr,, som var til rådighed i 2018 for »§ 17 stk. 4 udvalget - byen møder vandet«. Hertil er der 10 mio. kr. tilbage til brug i 2019.