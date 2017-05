Birgit Mensberg har drevet Slagelse Svane Apotek i mere end 23 år, men åbningen af et nyt, tredje apotek i Vestsjællandscentret og en ny prisaftale får hende nu til at dreje sin nøgle om. Foto: Mette Kjær Nielsen

Apotekerkamp: Slagelse Svane Apotek kaster håndklædet i ringen

Nej. På grund af en meget rød bundlinje i dette års første tre måneder, har Birgit Mensberg nu valgt at anmode Lægemiddelstyrelsen om at indstille sin bevilling pr. 1. oktober.

- Det er en rigtig ærgerlig måde at slutte på efter 50 år i faget, men det er simpelthen økonomien, der gør det. Efter årets første tre måneder har jeg så stort et underskud, at både jeg og min revisor vurderede, at det var den eneste mulighed at komme ud af det så hurtigt som muligt, forklarer Birgit Mensberg, som har haft Slagelse Svane Apotek i City 3 siden 1994.

Konkurrencen er ganske enkelt blevet for hård til at økonomien kan løbe rundt. Det har to årsager: Den ene er en nye apotekerlov, der har gjort det muligt for Næstved Løve Apotek at åbne en afdeling - Slagelse Løve Apotek - kun cirka 100 meter fra Slagelse Svane Apotek. Den anden årsag er nye, markant lavere priser og avancer på medicinen, som også koster meget dyrt for forretningen.

Det er nu op til Lægemiddelstyrelsen at finde en ny apoteker til Slagelses gamle apotek.