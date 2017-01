Manden, som er anklaget for at have voldtaget en kvindelig reservelæge, er tidligere overlæge på Slagelse Sygehus. Retssagen starter på mandag. Foto: Arkiv

Anklaget for voldtægt: Ingen tegn på at læger havde et forhold

Slagelse - 05. januar 2017

På mandag starter retssagen mod den 40-årige, tidligere overlæge på Slagelse Sygehus, som er anklaget for at have voldtaget den syv år yngre kvindelig reservelæge fra samme sted.

Manden nægter sig skyldig, men anklager Susanne Bluhm vil forsøge at vise det modsatte, når alle parterne mødes i Retten i Næstved.

Det viser sig, at der er tale om den samme kvindelige reservelæge i alle episoderne, som strækker sig fra juni 2015 og frem til juli i 2016.

Anklageren fortæller, at der ikke er noget, der tyder på, at overlægen og reservelægen skulle have haft et forhold til hinanden. Samtidig understreger hun, at det er noget, overlægen selv kan få lov til at forklare, når han sidder i vidneskranken på mandag.

Anklageren har tre vidner på hånden, hvoraf kvinden selv er det ene af vidnerne. Men også kvindens kæreste skal en tur i vidneskranken, da det angiveligt var ham, som kom forurettede til undsætning, da overlægen skulle have forsøgt at voldtage hende på Endoskopi-afdelingen på Slagelse Sygehus.

Tiltalte er ikke længere ansat på Slagelse Sygehus, men Susanne Bluhm ved ikke, hvorvidt manden stadig er ansat som læge et andet sted.

- Det må den pågældende arbejdsgiver jo om. Men vi nedlægger påstand om, at manden skal frakendes retten til at udføre nogen form for lægegerning for en periode, siger anklageren.

Selvom strafferammen på voldtægt er indtil otte års fængsel, mener anklager Susanne Bluhm ikke, at overlægen får over fire års fængsel, når domsmandsretten tirsdag skal træffe beslutning i sagen.