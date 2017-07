Se billedserie Anders Nielsen har i 20 år siddet i byrådet og har her især arbejdet for at skabe de bedst mulige rammer for kultur- og fritidslivet i Korsør. På torsdag den 20. juli fylder han 70. Foto: Hans Jørgen Johansen

Anders sætter spor over alt i Korsør

Slagelse - 15. juli 2017 kl. 09:02 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er født på Korsør Sygehus i 1947. Den 20. juli helt præcist. Og Anders Nielsen har boet hele sit liv i Korsør - de seneste tre år i sommerhuset i Granskoven i Halsskov.

Han har arbejdet i 30 år som udlært pølsemager på Slagelse Slagteri, indtil han i 1993 gik ind i fagforeningsarbejdet - først i hotel- og restaurationsbranchens forbund og siden 3F.

Men det er som byrådspolitiker og korsoraner med stort »K«, de fleste nok kender Anders Nielsen, som de seneste 20 år har siddet i byrådet for Socialdemokratiet, først i Korsør Kommune og siden i den nye storkommune.

Det er også netop Korsør, Anders Nielsen særligt arbejder for i byrådet, og igennem årene har hans arbejde sat store spor over alt i byen. Hver tirsdag i løbet af sommeren er der picnickoncerter i Gryden. Det er i høj grad til Anders Nielsens fortjeneste. Det samme er de årlige Maritime Kulturdage, tilblivelsen af både Korsør Kulturhus og Isbådsmuseet, bevarelsen af »Koen« og omdannelsen af Kabeldepotet til kunstnerværksted.

- Det betyder rigtig meget for mig at være med til at skabe nogle gode rammer, og det føler jeg, at jeg har været med til. Jeg er blevet ved så længe, fordi jeg synes, det er spændende at gøre en forskel i det lokale og se udviklingen i sin egen by, siger Anders Nielsen.

Selv om han nu runder 70, betyder det ikke, at han er færdig med at skabe nyt.

Han stiller af samme grund til november op til endnu en periode i byrådet.

- Jeg har virkelig tygget temmelig længe over den beslutning, men der er så mange, der har opfordret mig til at genopstille, at jeg har besluttet mig for at gøre det, siger Anders Nielsen, der håber på, at den lokale opbakning endnu engang betyder, at han endnu engang sprænger listen.

Privat er Anders gift med Else og har været det siden 1973. Sammen har de sønnerne Steffen, Kenneth og Rasmus. De tre sønner har sammen arrangeret en fødselsdagsreception for deres far fredag den 28. juli i Granskoven. Her er alle velkomne fra klokken 14 til 17.

Læs hele portrættet i Sjællandske Slagelse lørdag.