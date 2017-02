Anders Koefoed i stilling til regionsråd

Se billedserie Anders Koefoed står til at blive Venstres nye mand i Regionsrådet, men han går også efter at bevare sin plads i byrådet efter valget.

Slagelse - 23. februar 2017 kl. 13:44 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I otte år har tidligere Skælskør-borgmester Ole Drost været manden, der har repræsenteret Venstre i den politiske topledelse i Region Sjælland.

Det slutter efter ønske fra Drost selv her til nytår, hvor han har valgt at koncentrere sig om byrådsarbejdet i Slagelse, samtidig med at der også bliver mere plads til familien.

På et opstillingsmøde efter Venstres generalforsamling tirsdag blev det så klart, at hans afløser i regionsrådssalen kan blive et andet Venstre-byrådsmedlem fra Skælskør, nemlig formanden for handicap og psykiatriudvalget, Anders Koefoed.

Og han kan ikke undgå at kende en del til arbejdet på det regionale plan, idet hans mor, Hedvig Koefoed, rent faktisk sad i regionsrådet i årene 2005-2009.

- Det bliver ikke nemt at løfte arven efter Ole Drost, men jeg har jo via mit arbejde som udvalgsformand en del kontakt med områder, der hører under regionen, og her er der da ting, som jeg godt kunne tænke mig fungerede bedre, siger Anders Koefoed om årsagen til, at han gerne vil ind i Regionsrådet.

Slagelse har ret til at stille med fire kandidater til Venstres liste til valget, der kommer til at indeholde over 40 navne fra regionens 17 kommuner.

Anders Koefoed blev opstillet som nummer et fra Slagelse, hvilket skete efter kampvalg med hans udvalgsformands-kollega Helle Jacobsen, der er formand for beskæftigelses og integrationsudvalget, samt Per Vesterholm og Pia Lunn Christiansen, formand for Venstres kredsbestyrelse i Slagelse.

Topplaceringen i Slagelse betyder, at Anders Koefoed får en placering omkring nummer tre på Venstres liste til valget, hvor spidskandidat Jacob Jensen naturligvis er nummer et.