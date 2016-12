Andelskassen i Løvegade måtte lukke i oktober 2015, fordi Finanstilsynet ikke mente, at kassen havde et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. Kort efter blev den overtaget og genåbnet af statens skraldespandsselskab Finansiel Stabilitet, der nu stiller den tidligere ledelse til ansvar for en del af det tab, som der var ved lukningen. Efter et mislykket forsøg på salg til en norsk bank, er andelskassen nu under opløsning og lukker helt i starten af året, men den efterfølgende strid om, hvem der skal bære tabet, kan tage flere år. Foto: Arne Svendsen

Andelskasses direktør og formand afkræves 14 mio. kr.

Slagelse - 23. december 2016 kl. 05:47 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værsgo at indbetale godt 14,3 millioner kroner.

Sådan lyder kravet til tidligere mangeårig direktør for Andelskassen JAK i Slagelse, Wolmer Møller, og andelskassens tidligere bestyrelsesformand Thomas Lindboe, der jo blandt andet er kendt for Slagelse Liftudlejning på Teknikvej.

Kravet er anlagt ved retten i Glostrup, hvilket skyldes, at Wolmer Møller har bopæl i Hvidovre.

Sagsøgeren er Andelskassen J.A.K. under kontrol. Hvilket vil sige det der er tilbage af den oprindelige andelskasse, efter at den blev overtaget af statens skraldespandsselskab, Finansiel Stabilitet, efter krav fra Finanstilsynet. Med det resultat at andelshaverne mistede over 20 millioner kroner.

Bestyrelsesformand for Andelskassen J.A. K. under kontrol er direktør for Finansiel Stabilitet, Henrik Bjerre Nielsen. I retten repræsenteres sagsøgeren af det københavnske advokatfirma Kromann Reumert, der har udarbejdet en stævning på hele 85 sider.

Kravet på de godt 14,3 millioner kroner er det tab, som advokatfirmaet har opgjort, at der er tabt på ti konkrete kunde-engagementer.

Disse tab mener sagsøgeren, at den tidligere direktør og den tidligere bestyrelsesmand skal gøres ansvarlige for og erstatte.

Og det fremgår af stævningen, at kravet kan blive endnu større, efterhånden som det samlede tab opgøres.

Det fremgår også, at det senere kan komme på tale at rejse krav om erstatning mod den samlede bestyrelse. En bestyrelse hvor blandt andre byrådsmedlem for Enhedslisten, Jørn Melchior Nielsen, har sæde.

- Baggrunden for de sagsøgtes erstatningsansvar er, at der er handlet ansvarspådragende ved bevillingen af udlånsengagementerne.

De ansvarspådragende forhold består hovedsageligt i, at der ved bevillingen af og/eller opfølgningen på udlånene, er sket tilsidesættelse af Andelskassens politikker og forretningsgange for kreditsagsbehandling. Ligesom bevillingerne var konkret uforsvarlige, fordi det materiale og de oplysninger, der lå til grund for bevillingerne, ikke udgjorde et forsvarligt grundlag for bevillingerne, står der at læse i stævningen.

