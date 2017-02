Analyse: Derfor ser Slagelses administrative udgifter høje ud

Slagelse Kommunes administrative udgifter er steget de senere år, mens de er faldet på landsplan, men ifølge Center for Økonomi i kommunen er der en naturlig forklaring. Borgmester Stén Knuth (V) konkluderer, at kommunen har den sammensætning af medarbejdere, der er nødvendig.

En ændret regnskabspraksis, der sender indtægter på en anden konto, er ifølge en analyse fra kommunens center for økonomi hovedårsag til, at de administrative udgifter i Slagelse Kommune er steget i årene 2010-2015 med næsten 1000 kroner pr. indbygger. Mens de er faldet med omkring 400 kroner pr. indbygger i resten af landet.

Stigningen i de administrative udgifter fremgår af en rapport fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Den førte på det seneste byrådsmøde til, at byrådet bad om at få lavet en analyse - efter anmodning både fra Enhedslisten og økonomiudvalget.

Denne analyse foreligger nu og vil blive behandlet på mødet i økonomiudvalget mandag.

Analysen viser, at både udgifterne til administrative støttefunktioner, administrative chefer og decentrale chefer er faldet i Slagelse. For de to sidste grupper dog ikke helt så meget som landsgennemsnittet.

Personale, der løser myndighedsopgaver, er til gengæld steget med 556 kroner pr. indbygger, mod en stigning i resten af landet på 173 kroner pr. indbygger.

Helt galt går det dog for Slagelse, når man ser på øvrige administrative udgifter. Her er stigningen i Slagelse på 757 kroner pr. indbygger, mens den på landsplan er helt nede på 79 kroner pr. indbygger.

Forklaringen på det sidste er dog ifølge Center for Økonomi ikke mindst, at kommunen i perioden har ændret regnskabspraksis efter anbefaling fra den eksterne revision. Det har betydet, at indtægter fra takstfinansierede institutioner siden 2013 ikke er gået ind på den administrative konto, men ind på en konto på børne- og unge-området.

Stigningen i udgifterne på myndighedsområdet skyldes blandt andet, at der er ansat flere socialrådgivere og jobkonsulenter på henholdsvis området for udsatte børn og unge og på arbejdsmarkedsområdet.

- Det er jo noget, vi har været politisk enige om, siger borgmester Stén Knuth i en kommentar.

Her siger han også, at når der har været en stor stigning i antallet af akademikere, så skyldes det, at kommunen får stadig flere komplekse opgaver.