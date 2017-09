Se billedserie Både underholdning og forplejning hører med, når den store løbefest på lørdag ender i Korsør, som er målby for Broløbet Storebælt 2017. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Alt klar til ikke udsolgt broløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alt klar til ikke udsolgt broløb

Slagelse - 05. september 2017 kl. 09:16 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fælles for mange store motionsløb kan heller ikke Broløbet Storebælt 2017 - det måske sidste af slagsen - melde udsolgt med 12.000 deltagere.

I stedet ventes cirka 10.000 klar, når løbet skydes i gang i Nyborg lørdag klokken 16.30.

Blandt de 10.000 vil broløber nummer 75.000 siden det første løb i 1998 gøre sig klar til at løbe over broen.

- Man kan stadig købe sig en plads - faktisk helt frem til løbsstart, siger Per Hansen fra Korsør Atletik og Motionsklub til Sjællandske. Han er glad for de 10.000 deltagere, der er med til at sikre indtægter til de foreninger i Nyborg og Slagelse Kommuner, der stiller med 900 frivillige som praktiske hjælpere. På ruten sættes løbernes sikkerhed i højsædet med ikke færre end seks depoter på ruten samt forplejning i start- og målområdet. Sidstnævnte i Byparken.

Storebæltsbroen er åben for biltrafik hele dagen, men opfordringen er at køre hjemmefra i god tid, hvis man ikke kan nå at køre over inden klokken 14. Trafikken omlægges til de vestgående spor (retning mod Fyn), som får status af landevej. Det betyder, at der kun vil være ét spor i hver retning og en tilladt hastighed på 80 km/t. Omlægningen af trafikken til to spor begynder kl. 14.15. Trafikken forventes normal i begge retninger igen omkring kl. 22.

Nyborgs og Slagelses Venstre-borgmestre Kenneth Muhs og Stén Knuth har inviteret de 29 medlemmer af Folketingets transportudvalg til at komme tæt på broløbet i bestræbelserne på at bevare det i fremtiden ved at få ændret transportminister Ole Birk Olesens (LA) beslutning om at forbyde motionsløb over Storebæltsbroen.

- Vi har fået tre tilmeldinger. Fra Louise Schack Elholm (V) og de to socialdemokrater Magnus Heunicke og Lennart Damsbo-Andersen, oplyser Stén Knuth til Sjællandske. Han løber selv over broen, hvilket også Magnus Heunicke og Lennart Damsbo-Andersen ifølge Sjællandskes oplysninger gør.

De to borgmestre på hver sin side af Storebæltsbroen har fortsat ikke fået en mødedato, så de kan se transportminister Ole Birk Olesen (LA)i øjnene.

Et møde de har bedt om, efter de modtog følgende fra Ole Birk Olesen i et brev om forbuddet mod løb på Storebæltsbroen:

»Som minister har jeg en særlig pligt til at tænke på hele landets bedste, når jeg træffer beslutninger. Den faste forbindelse over Storebælt spiller en helt central rolle i Danmarks infrastruktur. Den binder landsdelene sammen og er for de fleste borgere i realiteten den eneste mulighed for at rejse mellem Fyn og Sjælland.«

- Vi har endnu ikke en dato for et møde med ministeren, så vi kan se ham i øjnene, når vi forklarer ham, hvorfor denne unikke løbebegivenhed hvert tredje år skal bevares. Vi kan slet ikke forstå, at de få timer med nedsat hastighed en lørdag aften hvert tredje år skulle være så stort et problem for trafikken over broen, siger Stén Knuth til Sjællandske. Han glæder sig til løbeturen på lørdag, der synes at skulle foregå i nogenlunde medvind og tørvejr.