Rosenrøde tal er forkerte, siger kritikere. Nej, siger vækstanalytiker Lill Andersen, Center for VækstAnalyse.

Alle har ret i debat om borgmesters jobtal

Slagelse - 10. januar 2017

- Hos Center for VækstAnalyse er vi altid glade, når vores tal diskuteres og bruges.

Sådan siger vækstanalytiker Lill Andersen, hvis statistik over udviklingen inden for Slagelse Kommunes private jobvækst så sandelig har fået debatten til at blusse.

Den kan nemlig vise lige den udvikling, du gerne vil se. Så når borgmesteren i en pressemeddelelse fra november bryster sig af 480 nye private jobs siden 2015, afgrundet fra præcist 482, er det egentlig lige så rigtigt, som når Socialdemokratiets John Dyrby Paulsen og Lis Tribler fremhæver, at udviklingen altså »kun« tæller 313.

Ifølge Center for VækstAnalyse skyldes det, at statistikken kan læses - og regnes - på tre forskellige måder. Alle resultater, som følger i kølvandet på en beregning, kan dog variere lige fra 313 til 516.

- Når man betragter kvartalsvise tidsserier, er der mange måder at beskrive udviklingen på, siger Lill Andersen, der fortæller, at afrundede 480 job viser sig ved at sammenligne 2015's gennemsnit med, hvor mange jobs der var, da vi rundede 2016's andet kvartal af.

De 313, som Socialdemokratiet mener, der er tale om, kommer frem, når 2016-tallene sammenlignes med, hvor stort antallet var ved udgangen af 2015.

Og vil du i den forbindelse have et endnu mere yndigt billede af den private jobvækst, så skal du bare sammenligne 2016's andet kvartals i alt 13.696 fuldtids-lønmodtagerjob med samme kvartal i 2015. Her er fremgangen nemlig på 516.

- Og uanset hvilken regnemetode du bruger, ser du en positiv udvikling, siger Lill Andersen, som betegner de udmeldte 480 job som et »fuldt fagligt og validt« tal.