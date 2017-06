Al togtrafik standset: Lastbil havnet på skinnerne

Trafikken på motorvejen er kun i ringe grad generet og trafikken glider pænt.

Politi og redningspersonale er på stedet. Føreren er kørt på sygehuset til undersøgelse for sine skader.

DSB oplyser på deres hjemmeside, at der er bestilt Togbusser til at køre mellem Ringsted og Slagelse og Togbusserne kommer til at køre i pendulfart mellem de to stationer fra cirka klokken 15.30.

Lyntogene fra vest kører i dag kun til Odense Station. Lyntogene er aflyst mellem Odense og København H. Passagerer kan i stedet benytte InterCity-togene fra Odense til Slagelse og fra København H til Ringsted.

Mellem Ringsted og Slagelse skal passagerer med Togbus, da vi ikke kan køre tog mellem disse to stationer. Togbusserne er bestilt og kører i pendulfart mellem de to stationer så snart at busserne kommer frem.