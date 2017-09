Se billedserie Huen føles godt. 19-årige Ahmed Mohammed er efter langvarig placering i specialklasse via en HF-eksamen klar til at forfølge sin drøm om et liv som politiker og gerne et ministerkontor ved at læse statskundskab. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ahmed går efter ministerkontor

Slagelse - 06. september 2017

Ordblindhed og somaliske forældre uden den store viden om den danske skoleindretning sendte ham i specialklasse med mobberi som følgesvend og først en evne til at læse og skrive i 7. klasse. I dag er hans drøm et ministerkontor - gerne som undervisningsminister, for ingen skal gå det igennem, som han har gjort.

Sjællandske er på besøg hos 19-årige Ahmed Mohammed, der siden 2005 har boet sammen med sine forældre og lillebror på Motalavej i Korsør. Anledningen er et mønsterbrud af de respektskabende.

- Du tager ikke gas på mig?

Det var ordene, da Ahmed Mohammed i sommer var til eksamen i mundtlig dansk som en del af den HF-eksamen, han har taget trods sin meget vanskelige skolestart.

- Efter specialklassen kom jeg i en almindelig klasse på Broskolen i 8. og 9. klasse. Og her fik jeg fornyet min tro på mig selv. Jeg lærte, at vi selv beskriver vores historie, ligesom begrænsningerne skal overvindes ved at se på sig selv og gøre noget, siger Ahmed Mohammed.

Han oplevede Broskolen som netop den integration og rummelighed, der er så vigtig for at sikre alle børn og unge en optimal skolegang frem for at isolere dem i specialklasser.

- Ingen bør opleve det, jeg har gjort. Efter mit sabbatår vil jeg læse statskundskab - og ja, nu du spørger, så vil jeg da ikke afvise, at jeg vil stræbe efter en ministerpost. Det at ændre noget og gøre en forskel har altid tiltalt mig, siger Ahmed Mohammed.

Han har fået sig et arbejde hos »Kokken og Jomfruen« i Slagelse, hvor han pakker mad, så han kan finansiere sabbatåret, inden der ryger en ansøgning af sted til statskundskabsstudiet som mulig start på et liv som politiker.

Politik er ikke helt ukendt for ham.

- Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i syv år, men har meldt mig ud. Alternativets politik har jeg i stedet faktisk fået et godt øje til, siger Ahmed Mohammed.

Han kender godt alle de negative historier om Motalavej, men finder selv boligområdet dejligt.

- Her er pænt, og så er her et stort fællesskab. Altid nogen at snakke med eller lave noget sammen med, når man går ned på gaden, forklarer Ahmed Mohammed, hvis far, der lytter med på interviewet, nikker, inden han henter en flaske juice og to glas.

Men kun det ene glas kommer i brug, for Ahmed Mohammed siger pænt nej tak, da Sjællandske vil skænke for ham.

- Det er fastedag i dag, så vi hverken drikker eller spiser.

- Gjorde du ikke som barn oprør mod jeres muslimske faste-traditioner?

- Vi trænes langsomt op. Vi begynder i 12 års-alderen. Først en time, så to og så videre. Hvis vi ikke holder fasten, får vi kun en lille smule kedelig mad, mens de fastende spiser masser af lækker mad, når fasten er slut. Så det var ikke så svært at vælge. I dag ser jeg også fasten som et godt middel til at lære sig selv bedre at kende, siger Ahmed Mohammed, der føler sig både som dansker og somalier.

Han er født i Danmark og har aldrig været i Somalia, hvorfra hans forældre flygtede i 1999.

Han håber en dag at kunne besøge det smukke afrikanske land, hvor meget af hans forældres familie stadig bor.

Hans 53-årige far arbejder som buschauffør, mens hans mor med et stort smil sig pænt nej tak til at svare på det, man naturligvis ellers aldrig spørger en kvinde om! Lillebroderen er netop begyndt på Slagelse Gymnasium med en drøm om at blive farmaceut.