Ahlgren atter håndbold-formand

Af Helge Wedel Ebbe Jens Ahlgren formand for Bolig Korsør er valgt til ny formand for Korsør Slagelse Elitehåndbold. Han afløser Henrik D. Petersen.

- Vi står lige nu i en udfordrende situation. Holdet rykkede op i 1. division et år tidligere end planlagt. Det gav de unge spillere en stor udfordring. Vi var ganske tæt på at redde livet i den næstbedste række, men måtte desværre en tur ned i 2. division igen, siger Ebbe Jens Ahlgren.

Han påpeger, at et nyt hold er under opbygning med forventning om at klare sig i den bedste halvdel af 2. division for også at spille med om oprykning til 1. division. Ambitionerne skal være på plads.