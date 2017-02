Johnny Persson (V), formand for uddannelsesudvalget, er uenig i kritikken af Visible Learning og mener egentlig, at pengene - de godt fem millioner kroner - er godt givet ud.

Afviser kritik: Visible Learning er vejen frem

Slagelse - 03. februar 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi kan ikke bare fra den ene dag til den anden stoppe med et tiltag, der er sat i gang, og som nu har kørt i tre år.

Sådan siger Venstres Johnny Persson, formand for uddannelsesudvalget, i kølvandet på at han og byrådskolleger forleden drøftede Enhedslistens forslag om at sætte en prop i pengeforbruget i forhold til læringskonceptet Visible Learning på skolerne.

Byrådsmedlem Thomas Clausen fra netop Enhedslisten mener ellers, at Slagelse Kommune har brugt alt for mange penge, indtil videre 5,6 millioner kroner, på at indføre et koncept, der af flere eksperter betegnes som »banalt« og »almindelig sund fornuft«.

- Og så er det en metode, lærerne tvinges til at bruge. De har ikke længere frihed til selv at vælge, hvilken form de foretrækker, og det med at sætte mål, vurdere og evaluere er altså ikke noget nyt, lyder argumentet for at standse et pengeforbrug, der ifølge Enhedslisten er løbet løbsk.

Ifølge udvalgsformand Johnny Persson (V) er det dog sent, at kritikerne kommer på banen. Og egentlig er kritikken, der rejses, ikke retvisende, for reelt er udgifterne dalende.

- Det er sent at komme, tre år efter projektet er sat i gang, og ja, det første år brugte vi godt to millioner kroner. Det gjorde vi også året efter, men derefter faldt udgiften til 800.000 kroner, og den bliver endnu lavere det fjerde år, blandt andet fordi vi har uddannet egne coaches, som kan tage rundt på skolerne, siger udvalgsformanden, som blandt andet hæfter sig ved, at kommunens elever ifølge de nationale tests er blevet bedre de seneste to år.

I hvert fald er afstanden til landsgennemsnittet, hvor Slagelse Kommunes elever stadig ligger på den kritiske side, blevet kortere siden 2014.

- Og det kan skyldes mange ting og er ikke mindst lærernes fortjeneste. Men også Visible Learning spiller en rolle, siger han.