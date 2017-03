Afviser flygtninge i nedlagt døgntilbud

- Vi er ved at finde ud af, hvad der skal være, men det har aldrig været på tale, at der skal bo flygtninge, siger Thomas Knudsen, som dermed skyder historier om det modsatte ned.

Thomas Knudsen forklarer - ligesom han gjorde, da det for nylig stod klart, at kommunen vil nedlægge Ungekollegiet - at man nu er ved at kigge på en fremtidig konstruktion af tilbuddet. Mest sandsynligt er det, at adressen vil blive hjem for mere eller mindre permanente, psykisk sårbare beboere, men altså ikke flygtninge, som slet ikke hører til på en matrikel, hvor beboerne har en lejekontrakt.