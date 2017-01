Se billedserie Rådhuset skal også i fremtiden agere, hvad det er i dag - et rådhus. Dog ikke for så mange medarbejdere, som det er tilfældet i dag, lyder det i forslag fra Socialdemokratiet. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Afviser Knuths rådhustanker: Her er Socialdemokratiets plan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afviser Knuths rådhustanker: Her er Socialdemokratiets plan

Slagelse - 16. januar 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et rådhus tilknyttet ny stor aquapark skal lokke investorer til, når svømmeprojektet til godt en kvart milliard kroner skal køres i stilling. Det siger borgmester Stén Knuth (V), som tror på, at et såkaldt aquarådhus kan blive fremtiden.

- Hvis vi samler rådhuset, får vi både en langt mere samlet administration og en ensartet kultur. Vi vil helt klart vinde på det, lyder et af argumenterne.

Borgmesterkandidat John Dyrby Paulsen (S) mener dog ikke, at de ifølge ham hundedyre rådhus- og vandmekkaplaner er realistiske. Det siger han til Sjællandske.

Han mener i stedet, at hans og partikollegernes dugfriske forslag er langt mere fornuftigt.

- Vi er stærke tilhængere af, at alle opgaver løses så tæt på borgerne som muligt, og vi tror på, at en del af de kommunale job, der i dag er placeret i og omkring rådhuset, med fordel kan flyttes ud til vores skoler, daginstitutioner og ældrecentre og så videre, bemærker John Dyrby Paulsen, der vil bibeholde rådhuset, som det er, men rykke medarbejdere ud af huset, ligesom han vil udvide den eksisterende svømmehal i Slagelse i stedet for at bygge nyt.

- Vi har ikke økonomi til et nyt, stort svømme- og badeland i Slagelse. Det er vores skøn, at vi i løbet af kort tid kan finde penge - omkring 70 millioner kroner - til at udvide den eksisterende svømmehal, lyder det fra John Dyrby Paulsen.

relaterede artikler

Borgmester: Byg rådhus og vandland sammen 10. december 2016 kl. 06:52