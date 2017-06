Naboer er tilfredse. Politikere har meddelt Danish Pork Meat afslag på ansøgning om tilbygning. Fabrikschef ærgrer sig.

Send til din ven. X Artiklen: Afslag efter protest kan koste virksomhed dyrt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afslag efter protest kan koste virksomhed dyrt

Slagelse - 10. juni 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagterivirksomheden Danish Pork Meat, som lever af at bearbejde kød og blandt andet leverer helt til Asien, har fået en lang næse. Det af politikere i kommunens erhvervs-, plan- og miljøudvalg, som forleden vendte tommelfingrene nedad i forhold til firmaets ansøgning om udvidelse på adressen Rugvænget 8 i Slagelse.

Det skriver Sjællandske. Virksomheden har søgt kommunen om tilladelse til opførelse af en 485 kvadratmeter stor tilbygning, som var udset til at huse frostrum og ekspedition, samt en 60 kvadratmeter ditto til kølerum. Begge bygninger må fabrikschef Michael Jørgensen dog nu spejde langt efter. Til stor ærgrelse og frustration.

- Vi stopper fremdriften. Det er slet ikke, hvad vi blev lovet, da vi flyttede til Slagelse. Her fik vi at vide, at der var muligheder og kun få begrænsninger i forhold til vores planer, siger fabrikschefen, som ikke lægger skjul på, at afslaget kan få følger.

- Yderste konsekvens kan være at måtte lukke. Det er lidt af et eventyr, som får en brat afslutning her. Vi går glip af mellem 50 og 75 millioner kroner i omsætning, siger Michael Jørgensen til avisen.

Afslaget gives i henhold til planlovens §14, som omhandler bebyggelse, »som kan hindres ved lokalplanlægning«. Det er derfor et forbud, der vil være gældende, indtil en ny lokalplan for området er trådt i kraft. Og hvad den vil tillade, vil tiden vise.

Mens Danish Pork Meat i den forbindelse må se undrende til, at kommunen meddeler afslag, glæder naboer sig.

Det er nemlig en række beboere på Havretoften i Slagelse, der har klaget og protesteret mod planerne. Ikke mindst fordi de frygter støj fra et køleranlæg klos op ad deres baghavers hæk, en byggehøjde, som angiveligt ville skygge for solen, og larmen fra lastbiler, som ville skulle bruge den nye tilkørselssluse.

- Vi er da selvfølgelig glade, lyder det fra naboerne.