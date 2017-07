Røverier og -forsøg fra tankstationer og lignende er heldigvis blevet sjældnere, og det skyldes ikke mindst, at de færreste butikker har større kontante beløb liggende.

Afpresningforsøg var dømt til at mislykkes

Slagelse - 26. juli 2017 kl. 10:16 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke tre hærdede kriminelle, som natten til mandag tvang en 23-årig mand ind i deres bil og senere forsøgte at få ham til at begå et røveri på en tankstation nær Tuel Sø ved Sorø. Det oplyser politikommissær Jens Jedig Christensen.

- De tre er kendt af politiet i forvejen, men ikke for noget særligt, siger han.

De tre unge fra Slagelse - en 19-årig og 20-årig mand samt en 18-årig kvinde - blev mandag eftermiddag varetægtsfængslet til 2. august sigtet for afpresning og vold.

Umiddelbart før det mislykkede afpresningsforsøg havde de tre unge kørt deres offer ud i et skovområde ikke langt fra benzintanken på motorvejen. Her blev han blandt andet truet og slået med et baseballbat.

- Han fik nogle småskrammer, men det er ikke noget, som er behandlingskrævende, siger politimanden.

Hvad der helt præcist fik de tre unge til at kidnappe den 23-årige og forsøge at få ham til at røve penge for sig, ønsker han endnu ikke at gå i detaljer med.

- Men jeg kan sige så meget, at det drejede sig om et uafklaret gældsforhold.

Meget tyder på, at de tre unge fra Slagelse ikke hører til blandt de skarpeste planlæggere udi kriminalitet:

Ikke alene gav de deres offer mulighed for at kontakte politiet - hvad han da også straks gjorde - men selv om han ikke havde haft mulighed for det, ville deres røveriforsøg ikke have store chancer for succes. 7-Eleven oplyser, at butikkerne aldrig har store kontantbeløb i kasserne, og 7-Eleven kan også bekræfte, at medarbejderne i butikkerne ikke har adgang til kontanterne, da de opbevares i sikkerhedsskabe, som den enkelte ikke har adgang til.

