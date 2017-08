Afløserfærge blev flere millioner kroner billigere end forventet

- Færgen er blevet så meget billigere, fordi øboerne ikke ville have den moderne, nye færge, vi ville have købt. De havde i stedet forelsket sig i en 40-år-gammel pram, som til gengæld var billig. Den har vi så revet alt ud af og givet en ny, mere miljørigtig motor, siger Henrik Brodersen (DF), der er formand for landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget, som hellere ville have haft den nye færge.

- Vi kunne have købt en ny færge, der var driftssikker i 25 år eller mere. Den gamle, vi købte, skal måske have helt nyt skrog om 10 eller fem år, siger Henrik Brodersen (DF).

Slagelse Kommune købte tilbage i januar 2016 den nye passagerbåd M/S Kattegat for godt én million kroner. Båden blev købt med håbet om, at man i fremtiden kan sikre, at især pendlerne og skolebørnene på Omø og Agersø kan være sikre på at komme frem til fastlandet til tiden, når en af de faste færger er i dok. Færgen blev taget i brug i juni sidste år, men det er først nu, at landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget skal godkende det endelige anlægsregnskab for investeringen af den nye færge.