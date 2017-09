Nu forhenværende kommunaldirektør Jane Wiis tog ikke borgmesteren med på råd, da byrådsmedlem Helle Blak blev meldt til politiet. Det bekræfter Jane Wiis over for Sjællandske.

Afgået kommunaldirektør bekræfter: Borgmester vidste intet om politianmeldelse

Slagelse - 15. september 2017 kl. 06:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Kommunes borgmester, Stén Knuth (V), kan umuligt have været uvidende om, at et medlem af Slagelse Byråd, som samtidig har været kommunal leder igennem 23 år, skulle meldes til politiet.

Sådan lyder røsterne dagen derpå, efter at Sydsjællands og Lolland-Falsters onsdag meldte ud, at man indstiller efterforskningen i Helle Blak-sagen med meldingen:

- På baggrund af det tilvejebragte bevismateriale er det besluttet at indstille efterforskningen, da der ikke er rimelig formodning om, at Helle Blak har begået et strafbart forhold.

Når Stén Knuth (V) i Sjællandske torsdag forklarer, at han intet vidste om en mulig politianmeldelse, og at han først blev orienteret efter indgivelsen af den, er det imidlertid helt i tråd med sandheden. Det selv om kritikere mener, at det virker usandsynligt, at en borgmester ikke er inde over en sådan beslutning.

Ifølge tidligere kommunaldirektør Jane Wiis, som Sjællandske har været i kontakt med torsdag, er det helt korrekt, at Stén Knuth først fik noget at vide, efter at politianmeldelsen var indgivet. Helt efter reglerne.

- Borgmesteren har af indlysende grunde ikke indflydelse på den type beslutninger - det er forvaltningen, der efter en samlet vurdering på sagens oplysning tager en sådan beslutning, fortæller Jane Wiis og understøtter dermed borgmesterens udsagn ad flere omgange.

Ifølge oppositionen er det underligt, at borgmesteren i det hele taget ikke tages med på råd, når det drejer sig om netop en politianmeldelse af ikke bare en leder, men også af et byrådsmedlem.

- Det er fair nok at indlede en undersøgelse fra kommunaldirektøren og administrationens side, men at en borgmester ikke inddrages, før man melder et byrådsmedlem til politiet, er mig helt ubegribeligt. Der burde borgmesteren have banket i bordet, siger borgmesterkandidat John Dyrby Paulsen.

