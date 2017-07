Se billedserie Forstander på Liselund, Mogens Hemmingsen, fremviser brandtomten, hvoraf det meste af taget nu er væk. Bygningen havde stået tom i omkring 10 år og var i det hele taget i en meget sølle stand. Bagved bygningen står en anden helt magen til, som dog ikke blev berørt af branden. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Afbrændt bygning skulle alligevel rives ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afbrændt bygning skulle alligevel rives ned

Slagelse - 28. juli 2017 kl. 06:00 Af Tekst og foto: Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da alarmen onsdag aften klokken 21.20 lød hos Slagelse Brand og Redning, var der kortvarigt frygt for, at det var den gamle kursusejendom Liselund på Slotsalleen, der brændte.

Heldigvis var det ikke tilfældet, men det var alligevel tæt på.

Fra Slotsalleen kører man ind ad Liselundvej, og helt nede for enden af den lukkede vej ligger en kæmpestor bygning nærmest skjult - den tidligere Antvorskov Højskole, som for år tilbage blev brugt til at huse militærnægtere.

I det grønne område bagved ligger to forladte bygninger - vel egentlig mere en slags barakker - og det er den ene af de to, som onsdag blev flammernes bytte.

Torsdag formiddag besøger Sjællandske området sammen med Liselunds forstander, Mogens Hemmingsen.

- Det er jo ikke Liselunds område, men vi deler indkørslen, fortæller han.

Vi går forbi den imponerende tidligere højskole, som nærmest ligner et lille slot. Lige nu er der ingen aktivitet, men området bærer tydeligt præg af, at en mindre hær af håndværkere er i gang med at restaurere hovedbygningen.

Omkring 100 meter herfra støder vi på den brændte barak - og bagved den ligger en lignende bygning, som ikke tog skade.

- Jeg var selv til stede onsdag aften på Liselund og hørte udrykningen fra brandvæsenet. De kom meget hurtigt og arbejdede virkelig professionelt, fortæller forstanderen.

Ilden havde dog fået godt fat i den indvendige tagkonstruktion, som bestod af træ - og derfor stod den ikke til at redde.

- Men den skulle alligevel rives ned?

- Ja, begge barakker har stået tomme i omkring 10 år og var meget forfaldne. Det er jo den slags bygninger, som ofte tiltrækker lyssky aktivitet, siger Mogens Hemmingsen, som alligevel ikke vil citeres for, at brandstifteren nærmest har gjort nogen en tjeneste.

- Nej, det er altså ikke i orden at sætte ild til bygninger - uanset hvor forfaldne, de måtte være.

Ifølge politiet blev to unge drenge set køre fra området på knallert - og derfor er det nærliggende at tro, at de står bag ildspåsættelsen.