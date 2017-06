Se billedserie 29-årige Adolphine Amani mødte op i afrikansk festtøj, da hun skulle til mundtlig eksamen i engelsk. Temaet var nemlig kulturmøder. Foto: Søren Salvig Foto: OA

Send til din ven. X Artiklen: Adolphine og Claus er to succeshistorier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Adolphine og Claus er to succeshistorier

Slagelse - 15. juni 2017 kl. 10:57 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henholdsvis sygeplejeske og pædagog. Det er målene for 29-årig afrikanske Adolphine Amani og 47-årige Claus B. Nielsen, der begge bor Korsør. Her er de ved at uddanne sig på VUC´s afdeling ved Korsør Kulturhus, så de kan tage deres ønskeuddannelser.

Adolphine Amani er ved at være færdig med 9. klasse. Planen er at fortsætte med 10. klasse, så hun kan søge ind som sygeplejerske.

- Jeg er allerede uddannet SOSU-hjælper, og jeg vil gerne fortsætte med at hjælpe andre mennesker, siger Adolphine Amani. Hun er stærkt ordblind og har derfor svært ved at skrive. Men mundtligt er hun stærk. Også da hun forleden var til mundtlig eksamen i engelsk, hvor hun fik et ti-tal, selv om hun er født i et fransktalende land. Temaet var kulturmøder, og hun var derfor mødt op i afrikansk traditionel festtøj.

47-årige Claus B. Nielsen er ved at tage HF-fag, så han kan komme i gang med en pædagog-uddannelse til brug for sit arbejde på et forsorgshjem for udsatte børn og unge.

- Det er aldrig for sent at lære nye ting. Vores handlinger definerer os, og derfor vil jeg være med til at sætte nye og bedre mål for børn, der har haft en umulig start på livet, forklarer Claus B. Nielsen.

Hans arbejdsliv er gået via typotekniker til grafiker. Herefter over portørfaget og videre til det nuværende arbejde som pædagogmedhjælper. Claus B. Nielsen bliver færdig med sine HF-fag om få uger. Efter planen begynder han på pædagogstudiet i enten Slagelse eller Roskilde.

- Min første tanke om VUC var; skal jeg virkelig til at gå i skole igen - det orkede jeg næsten ikke, men hvis man selv har energien, så giver lærerne det afgørende skub videre. En dag fik vi selv ansvar for undervisningen - det ville nok ikke være sket i folkeskolen, siger Claus B. Nielsen.

Foruden arbejde og undervisning får Claus B. Nielsen også tid til at digte så meget, at han blandt eleverne og de ansatte på VUC er kendt som »digteren fra Korsør«.

- Claus skriver digte både på dansk og engelsk. Dem har vi haft stor glæde af både i og uden for undervisningen, siger Søren Salvig, der er afdelingsleder på VUC i Korsør.

VUC er forkortelsen for VoksenUddannelsesCenter.