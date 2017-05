»Årets Helge« uddelt til Jarl Jacobsen

40-årige Jarl Jakobsen, der er far til to mindre børn, skriver og synger danske sange med både livserfaring og dybde. Han optræder både som solo-artist og spiller med bandet »Jakobsen & Sjakket«.

Jarl Jakobsen er vokset op på Møn og har gennem sin barndom/ungdom været vant til at have fødderne solidt plantet i den kridt-holdige jord. At tale med folk, uanset status. At opfange hverdagens finurligheder, og med tiden lære at skrive dem ned og omsætte dem til sange.