Ål og kutlinger i flere størrelser fanget i Korsør Nor i går på sidstedagen, hvor det var tilladt at fiske med åleruser. Det skal nu undersøges, om ål vokser sig hurtigt store, fordi de spiser den invasive fiskeart. Foto: Helge Wedel

Åleeventyr på vej?

Slagelse - 10. maj 2017 kl. 06:19 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I går tirsdag var det slut med ålefiskeriet i Korsør Nor. For at beskytte ålen er fiskeri med åleruser forbudt i hele Danmark mellem 10. maj og den 1. august, hvorfor Korsør Nor i dag stort set et tømt for flag.

Et åleeventyr kan dog vente forude med masser af store ål, når der må fiskes igen til august. Også i Korsør Nor. For noget tyder på, at den invasive fiskeart fra Sortehavet sortmundede kutling, som er hadet af fiskere, fordi den spiser rejerne, kan være en lækkerbisken for ålen. Kutlingen er også nået til Korsør, men det er især i farvandene omkring Sydsjælland og Lolland-Falster, den er meget udbredt. Og her er ålene vokset overraskende hurtigt.

- Det har vist sig, at ål i Karrebæk og Dybsø fjord på Sydsjælland, hvor der også er mange kutlinger, vokser meget hurtigt, siger fiskepleje-konsulent hos DTU Aqua, Mads Christoffersen til DR P4 Sjælland.

Mistanken går på, at det er kutlingerne, der er årsag til de hurtig-voksende ål.

- Det skal derfor nu undersøges nærmere, om ålen vitterlig foretrækker kutlinger på spisekortet, for det betyder, at ålen kan udnytte en ressource, der i øjeblikket ikke bruges til noget, tilføjer Mads Christoffersen.

Fritidsfiskere, som Sjællandske har talt med, fortæller, at fangsterne i dette forår i Korsør Nor har bestået af mange rigtig store ål, men også mange meget små, der derfor er sat ud i igen, så de kan vokse sig større. Måske ved at spise kutlingerne!