Åbent landbrug i Hallelev

Søndag den 17. september er der mulighed for at komme helt ind i stalden og langt ud på marken, når 64 landmænd landet over inviterer danskerne til Åbent Landbrug.

- Hvis kløften mellem land og by bliver for dyb, kan der let opstå myter og misforståelser. Vi tror på, at åbenhed og dialog er vejen til bedre forståelse. Derfor inviterer vi igen i år danskerne indenfor. Åbent Landbrug giver mulighed for at komme tæt på produktionen, dyrene og menneskene bag og på den måde blive klogere på moderne landbrugsproduktion, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.