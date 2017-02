Billedet er fra det halmfyrede Høng Varmeværk. I Korsør ventes det nye halmfyrede fjernvarmeværk at være klar til brug i efteråret 2018. Foto: Thomas Olsen

940 boliger tilsluttes gratis

Slagelse - 07. februar 2017 kl. 07:49 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SK Forsynings opførsel af et halmfyret fjernvarmeværk i den planlagte energipark nord for Kodakhuset er rykket et stort skridt nærmere, fordi tre store afdelinger med i alt 940 boliger i Bolig Korsør har sagt ja tak til fjernvarme.

- Vi er meget glade for udsigten til grøn fjernvarme til vores afdelinger efter en lang proces med forhandlinger og beboerdemokrati, siger Ebbe Jens Ahlgren, formand for Bolig Korsør til Sjællandske. Han oplyser, at udgangspunktet om at beboerne ikke skal have stigende varmeudgifter som følge af skiftet til fjernvarme, er opfyldt af SK Forsyning.

- Vi har også fået forhandlet en gratis tilslutning på plads for de 940 boliger i vores afdelinger på Motalavej, Egersundvej og Fasanstrien, siger Ebbe Jens Ahlgren. Han tilføjer, at også mindre afdelinger af Bolig Korsør ventes at følge trop, når det gælder tilbud om fjernvarme.

Første spadestik til det cirka 100 millioner kroner dyre fjernvarmeværk ventes taget til september.

- Vi er meget tilfredse med at Bolig Korsørs afdelinger på Motalavej, Egersundvej og Fasanstien har besluttet sig for at slutte sig til fjernvarmeforsyningen. Vi er dermed oppe over den 40 procent forhåndstilslutning, som Slagelse Kommunen angav som minimum i sin myndighedsgodkendelse af projektet, siger Henrik Lundgaard, direktør i SK Forsyning Henrik Lundgaard til Sjællandske.

I morgen onsdag den 8. februar har Slagelse Kommune indkaldt til borgermøde om energiparken. Mødet foregår fra klokken 19 i kantinen i administrationsbygningen på Dahlsvej 3 i Korsør.

Håbet med EnergiPark Korsør er at kunne tiltrække virksomheder med fokus på grøn omstilling og nye teknologier - herunder brintproduktion.

Oprindeligt var der planlagt en synergi mellem fjernvarmeværk og brintproduktion, så førstnævnte aftog varmt vand fra brintproduktionen, men den måde at producere brint på er siden droppet.

I EnergiPark Korsør er det ligeledes håbet, at forsøget med 10 EU-støttede brintbusser også får plads. Her satses på, at staten støtter med de manglende 47 millioner kroner. Foruden de manglende millioner arbejdes der på at få en dispensation fra el-afgifterne, hvis der bruges overskudsstrøm fra vindmøllerne fra Sprogø til brintproduktionen. Den vil så bedre hænge økonomisk sammen uden at brug af den også afgiftsfri el fra den omdiskuterede SheerWind-turbine.

EU har krævet ja eller nej fra Slagelse Kommune til brintbusserne senest 15. februar.