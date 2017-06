I onsdags klokken 11.30 blev en 88-årig mand udsat for et tricktyveri i sit hjem på Fruegade i Slagelse.

En mand, der udgav sig for at være fra banken, ringede til den 88-årige og fortalte, at der var blevet hævet et beløb på den 88-åriges dankort, og at kortet derfor var blevet spærret.