600 var til MC-havefest

Nogle kalder det Vestsjællands største havefest, når Korsoranerne MC kalder til den årlige sommerfest på Tårnborgvej. Omkring 600 havde i år meldt deres deltagelse. De kom fra hele landet og fra Norge på deres motorcykler for at være sammen om den fælles interesse for de tohjulede maskiner og for at høre, hvad der rører sig rundt omkring.