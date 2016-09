600 borgere bliver ramt af kontanthjælpsloftet

Den 1. oktober 2016 er en dato, som bliver frygtet af mange. Her træder det nye kontanthjælpsloft i kraft. Kontanthjælpsloftet er blevet sat både for kontanthjælpsmodtagere, men også for modtagere af integrationsydelse og uddannelseshjælp.

I Slagelse Kommune vurderes det, at op imod 600 borgere bliver skåret i deres ydelser ved denne skæringsdato. Hvor meget de enkelte berørte borgere bliver beskåret har kommunen dog fortsat ikke modtaget et overblik over fra Udbetaling Danmark, som står for at udbetale offentlige ydelser til borgerne. Det vil dog for eksempel for en enlig mor med to børn dreje sig om cirka 2900 kroner mindre udbetalt om måneden.