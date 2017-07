Virksomheden DAN-Palletiser i Vemmelev gik for nylig konkurs. Nu er virksomheden blevet opkøbt, og det sikrer 56 medarbejderes job. Her ses COO Simon R. Sørensen fra DAN-Palletiser og adm. direktør Jan Bisgaard Sørensen fra BILA. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: 56 arbejdspladser reddet i Vemmelev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

56 arbejdspladser reddet i Vemmelev

Slagelse - 11. juli 2017 kl. 05:46 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 27. juni 2017 erklærede Skifteretten i Næstved den store vestsjællandske virksomhed DAN-Palletiser i Vemmelev konkurs blandt andet på grund af tab på en stor ordre. Dermed stod den traditionsrige virksomhed, der har rødder tilbage til 1976, til at lukke ned.

Men nu er en redningsplan blevet stablet på benene via nye ejere. DAN-Palletiser, der leverer palleteringsanlæg til blandt andet føde- og drikkevare-industrien i hele verden, er nemlig blevet opkøbt af den nordjyske automatiseringsvirksomhed BILA. Her kommer DAN-Palletiser til at indgå som en del af forretningen, men stadig under det samme velkendte navn.

- Vi er naturligvis meget glade og taknemmelige for at kunne fortsætte - endda under samme navn. BILA er det perfekte match for os, og vi ser en lang række synergier på tværs af de to virksomheder. Nu ser vi frem til hurtigst muligt at blive en integreret del af BILA-koncernen og -kulturen, og jeg er sikker på, at det kommer til at give os alle sammen et løft, siger COO Simon R. Sørensen fra DAN-Palletiser.

Med overtagelsen kommer DAN-Palletiser til at gennemgå en effektiviseringsproces, således virksomheden igen kan blive en sund forretning. I den forbindelse får 56 medarbejdere lov til at blive i virksomheden under de nye ejere.

- Det betyder desværre, at vi må sige farvel til nogle af vores nuværende medarbejdere. Vi skal dog huske, at alternativet, som vi kommer fra, var en fuldstændig lukning af virksomheden. Derfor er det positivt, at godt 50 af vores medarbejdere kan beholde deres job. Derudover har vi en klar målsætning om på sigt igen at vokse på antallet af arbejdspladser her i Vemmelev, fortsætter Simon R. Sørensen.