Se billedserie 550 børn under tre år besøgte torsdag formiddag Trelleborg for at fejre daplejetilbudets 50 års jubilæum i Slagelse. Foto: Anders Ole Olsen

550 dagplejebørn belejrede Trelleborg

Slagelse - 02. juni 2017 kl. 07:22 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bevæbnet med pølsehorn og juicebrikker, barnevogne og bleskift belejrede 550 dagplejebørn og deres i alt 150 dagplejere torsdag formiddag den store vikingeborg Trelleborg. Det var dog en velkommen belejring, for de mange børn under tre år var samlet blevet inviteret ud på borgen for at fejre dagplejerne i Slagelse Kommunes 50 års jubilæum.

- Vi har valgt at holde jubilæet herude, fordi Trelleborg sidste år inviterede cirka 40 dagplejebørn på besøg. Det var så god en oplevelse, at vi ringede til dem som de første, da vi skulle arrangere jubilæet, siger Lis Wichers, der er dagplejechef i Slagelse Kommune. Hun glæder sig samtidig også over, at en lang række af kommunes andre kulturinstitutioner også har sagt ja tak til at komme og skabe aktiviteter for børnene.

Gerlev Legepark, Slagelse Musikskole, Slagelse Naturskole og Korsør Produktionshøjskole stillede op med aktiviteter til de mange fremmødte vikingebørn, der i Dagens anledning hver fik udleveret t-shirt - og en såkaldt hættekappe, som eleverne på Korsør Produktionshøjskole har syet til børnene.

- Det er helt fantastisk at have så mange små borgere herude. Det har vi aldrig haft før, men de små kan sagtens få meget ud af at komme her. Vi synger både sange, de leger og de kan smage på vikingetiden, lyder Anne-Christine Frank Larsen, overinspektør og leder af Trelleborg.

Borgmester Stén Knuth kom også forbi for at ønske dagplejetilbudet tillykke og overrække en gave bestående af nogle børnebøger, der skal gå på omgang mellem dagplejerne.