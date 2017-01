Send til din ven. X Artiklen: 50-årig mand ryger et år bag tremmer for knivstik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

50-årig mand ryger et år bag tremmer for knivstik

Slagelse - 16. januar 2017 kl. 08:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 50-årige mand fra Korsør, som siden 14. august 2016 har siddet varetægtsfængslet for knivstik, blev idømt et års fængsel for grov vold ved Retten i Næstved forleden.

Manden var anklaget for at have stukket først en 71-årig mand i venstre side af brystlommen med en 20 centimeter lang kokkekniv og for derefter at have stukket en 53-årig mand i højre side af tindingen.

Den 50-årige dømte mand erkendte, at episoden 13. august sidste år fandt sted, men ifølge ham var det de to mænd, som først henvendte sig til ham på hans adresse.

- Han forklarede i retten, at de to mænd kom til hans lejlighed i deres søgen på en tredje mand. Det kom der lidt tumult ud af, og den dømte mand blev også selv slået. Herefter gik de to mænd ned på gaden igen, og den dømte mand løb efter dem med kniven for at skræmme dem, så de ikke kom igen, forklarer anklager Susanne Bluhm.

Anklageren understreger, at det dog var den dømte mand, som begyndte med at slå de andre, da de henvendte sig på adressen.

Da den 50-årige korsoraner kommer efter de to andre på gaden, starter han med at løbe hen og stikke kniven ind i den 71-årige. Der sker dog ikke noget, da kniven ved et lykketræf rammer en mobiltelefon, som ligger i lommen.

Udover fængselsstraffen på et år skal den dømte mand også betale erstatning til de to forurettede, herunder erstatning for noget tøj og for tabt arbejdsfortjeneste for den 53-årige, som måtte en tur på hospitalet efter han blev stukket i hovedet.