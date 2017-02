49 ansatte på revisionskontor til Slagelse

- Vi er meget glade for at være i bygningen, og det kan da ikke udelukkes, at vi kan samle alle tre afdelinger her, hvis det ikke ender med et nybyggeri, siger Brian Petersen, leder af de tre PwC afdelinger i Holbæk, Slagelse og Næstved. Foreløbig flytter de 49 medarbejdere fra Næstved ind.. Foto: Arne Svendsen