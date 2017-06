41-årig går fri i sag om voldtægt på sygehus

En tidligere ledende medarbejder på Slagelse Sygehus er frifundet for at have voldtaget en kvindelig reservelæge.

Landsrettens frifindende dom er enstemmig, oplyser anklageren i sagen, Emil Folker fra Statsadvokaten i København. Det vil sige, at tre landsdommere og tre domsmænd er enige om, at den såkaldte bevisbyrde ikke er løftet.

Også i Retten i Næstved var der 10. januar i år enighed - en dommer og to domsmænd fandt den 41-årige tiltalte skyldig.

I tiltalen hed det, at manden skulle have voldtaget kvinden to gange. Dels på et toilet på en bar i København under en sommerfest, og dels på et kontor på sygehuset, hvor de begge var ansat.

Desuden mente anklagemyndigheden, at manden havde misbrugt sin ledende stilling til at forgribe sig på reservelægen.

Også et forsøg på voldtægt var der rejst tiltale for. Det skulle være sket efter en julefrokost, hvor flere læger valgte at overnatte på sygehuset.

Igennem hele forløbet har manden nægtet sig skyldig, og klokken 18.42 onsdag aften nikkede landsretten altså til hans påstand.