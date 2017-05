Se billedserie Politikommissær Hugo Larsen bor privat i Slagelse sammen med sin kone. Tilsammen har de fire børn, som alle har valgt andre jobs end hos politiet. Selv har han dog aldrig været i tvivl: - Det er helt afgjort verdens bedste job! Foto: KIM BRANDT

40 år som strisser i Slagelse

Slagelse - 27. maj 2017 kl. 07:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er 190 centimeter høj og vejer 118 kilo. Så det er ikke en person, man sådan lige kommer uden om. Men Hugo Larsen kommer heller ikke uden om, at tiden er ved at rinde ud for karrieren i politiet, som begyndte på politiskolen i København den 1. maj 1977.

Og han er også klar til det. Efter eget udsagn har han »nok prøvet det meste« i løbet af de 40 år - og mener ikke selv, han har noget til gode.

- Jeg er helt afklaret med at stoppe nu - ja, faktisk var det jo en beslutning, jeg tog allerede sidste år, fortæller politimanden, der har inviteret avisen indenfor på sit lille kontor på politigården, hvor han det sidste års tid har haft ansvaret for »kosterrummene«, hvor tyvekoster, beslaglæggelser og DNA-spor bliver registreret og opbevaret.

Oprindelig var Hugo Larsen maskinarbejder i Kalundborg og drømte om at blive lokomotivfører - »noget med mekanik« - men forældrene insisterede på, at han skulle finde en tjenestemandsstilling.

- Som ung lød det jo spændende at blive politibetjent, så jeg søgte og kom ind i 1977, hvor uddannelsen dengang tog tre år, fortæller han.

Han havde ingen problemer med de fysiske krav. Det var værre, da han skulle skrive på maskine:

- Mine store pølsefingre var ikke særlig gode venner med tastaturet, så det kæmpede jeg noget med. Men det gik, griner han og erkender, at han stadig ikke er blevet helt dus med det moderne computertastatur.

Som grøn politibetjent var det ordenspolitiet, det trak i den unge Hugo Larsen:

- Jeg ville ud og være synlig i uniformen. Ud og vise flaget og tilbyde min hjælp.

Han mener selv, han fik en god ballast med fra skolen, hvor det også var blevet indprentet, at en betjent altid skal opføre sig korrekt:

- Vi blev mindet om, at politifolk altid er i fokus i offentligheden - at alle kigger på en. Det skulle jeg lige vænne mig til, siger han.

Efter et stykke tid i flere forskellige afdelinger besluttede Hugo sig for at søge udenfor Storkøbenhavn.

Men først skulle han opleve - for første og eneste gang i karrieren - at trække sin tjenestepistol:

- Det var på Vesterbro omkring 78-79, hvor jeg kørte patrulje sammen med en anden ung betjent. Vi så en mand på fortovet, der opførte sig helt åndssvagt - sparkede til biler og skraldespande - så vi steg ud og spurgte, hvad han havde gang i.

Manden var ret opfarende, så de unge betjente besluttede, at han skulle ind i politibilen, mens de tjekkede ham via radioen.

- Da han er kommet ind i bilen, trækker han pludselig en stor kniv. Så min kollega og jeg flyver ud af bilen, trækker pistolerne og beder ham lægge kniven.

- Hvorfor var han ikke visiteret og lagt i håndjern?

- Præcis! Vi var unge og urutinerede. Det endte faktisk også med, at jeg fik en »næse« for at sjuske. Men siden har jeg aldrig glemt at visitere en anholdt, fortæller han.

Læs hele portrættet i Sjællandske i lørdagsavisen.