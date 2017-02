3100 støtter til Xu Zhang

Den 13. februar passerede underskriftsindsamlingen til fordel for den kinesiske kvinde Xu Zhangs fortsatte ophold i Danmark 3100 underskrivere. Xu Zhang har i flere år boet i Slagelse, men står til udvisning, efter at være flyttet væk fra sin mor her og til Næstved. Det oplyser lektor Toni Andersen fra Næstved, der gør opmærksom på, at disse underskrifter blev indsamlet på blot en uge, efter at Xu Zhang fik afslag på ophold i Danmark.