25 års havnearbejde slut

Slagelse - 01. juni 2017 kl. 08:46 Af Helge Wedel

15 år som formand for Korsør Havn og de seneste ti år som havnechef fik onsdag sat et værdigt punktum i byrådssalen på Korsør Rådhus efter ønske fra hovedpersonen Flemming Erichsen. Den nye mand på broen er fra i dag havnedirektør Jimmi Jørgensen.

Farvel-og-goddag-receptionen afslørede ikke noget om, hvad Flemming Erichsen nu vil kaste sig over.

- Foreløbig skal jeg holde ferie og slappe af. Og jeg skal have klargjort min båd, lød svaret, da Sjællandske insisterede på at få at vide, hvad der nu skulle ske.

I Flemming Erichsens takketale lød det søm følger - »enhver afslutning er samtidig en ny begyndelse. Jeg har ikke tænkt mig at lægge til kaj, men bl.a. stå til søs, og så vil jeg søge nye udfordringer i den spændende tid, vi lever i.«

Formand for Korsør Havn Henrik Brodersen (DF) udtrykte også en smule bekymring for, hvad Flemming Erichsen nu skulle.

- Jeg håber, at du har et eller andet, selv om du ikke vil sige det. Ellers bliver det da en udfordring for din kone Gitte at få sådan et »dampbarn« hjem - måske I kunne anskaffe en hund med nogle længere ben, så du skulle gå nogle længere ture, lød det smilende råd fra havneformanden, der havde stor ros til den afgående havnechef.

- Du har ændret en overfartshavn til en industrihavn. Du har ryddet op, og du har sat en stopper for, at man absolut skulle have en promille på 2,0 for at køre med havnens tårnkran, sagde Henrik Brodersen.

Borgmester Stén Knuth (V) sagde i sin tale, at han altid havde set Flemming Erichsen som en brobygger, hvilket er en gave at have som evne.

- Det kræver, at man har respekt for hinanden, også når man er politisk uenig. Og det har du. Det er der mange, der kunne lære noget af, sagde Stén Knuth. Han nævnte også - muligvis med lidt misundelse i stemmen, at han havde hørt, at Flemming Erichsen i sin tid som socialdemokratisk borgmester i Korsør kunne afvikle byrådsmøderne på blot 20 minutter, fordi alt var klappet af på forhånd.

I 1997 fejrede Korsør Havn sit 200 års jubilæum med festivitas. I år til august givet i forbindelse med De Maritime Kulturdage er der nok også fejring i vente af de 220 år som havn.