Se billedserie Soveværelset bruges som indslusningsrum. Lige nu med små killinger og en større vildkat, der skal vænnes til menneskelig kontakt.

18 katte får og giver et godt liv

Slagelse - 23. august 2017 kl. 08:22 Af Tekst og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Otte kattebakker, kattelegetøj, kattekurve, mad- og drikkeskåle og 18 katte i alle størrelser med både lange og korte pelse møder Sjællandskes udsendte i den 70 kvadratmeter store stuelejlighed bestående af stue, køkken og soveværelse beliggende Væftet 5 i Korsør, hvor 43-årige Cassandra Mahlkuch bor. Anledningen er, at hun netop har modtaget 20.000 kroner fra Petworld som belønning for hendes store indsats for katte, som ingen andre vil have.

- Jeg føler, at jeg hver eneste dag gør en stor forskel for mine »plejebørn«, og på den måde får mit eget liv også meget mere indhold og værdi, siger Cassandra Mahlkuch. Hun medgiver, at der er mange katte i lejligheden, og 18 er da også det maksimale antal, hun kan tage sig af.

- Det skal jo også være tid til den enkelte kat, hvor flere jo har været vilde. De skal socialiseres og opdrages til at være trygge ved menneskekontakt, forklarer Cassandra Mahlkuch, der er langtidssygemeldt med diagnoser, som ifølge hende selv endnu ikke anerkendes herhjemme. Hun flyttede til lejligheden i Korsør fra København i 2013, hvor hun etablerede »Projekt kattehjælp Korsør« på blandt andet Facebook. Fire voksne børn og to ægteskaber har hendes altid dyre- og katterige liv også budt på.

Alle kattene har navne, og Cassandra Mahlkuchs kendskab til hver eneste kat er særdeles detaljeret. En hunkat hedder »Duen«. Den er berygtet for at stjæle killinger fra andre hunkatte, som den så selv dier og opfostrer. »Duen« er steriliseret, og kan derfor ikke selv få killinger, men ifølge Cassandra Mahlkuch vil den ikke undvære rollen som mor.

Kattene kommer aldrig udenfor. Men det skal de 20.000 kroner nu afhjælpe.

- Jeg har af udlejer fået lov til at bygge et slags voliere uden for mit ene vindue, som kattene skal kunne komme ud i. Der kommer en tømrer i næste uge. Også i stuen vil jeg sætte hylder op på væggene, som kattene kan kravle og ligge på. Katte elsker jo at ligge højt og have overblik, siger Cassandra Mahlkuch, der med stor taknemlighed vil tage imod egnede brædder og tæpperester til at beklæde hylderne med. Udgifterne til kattenes mad, medicin og pleje er store. Heldigvis har hun gode aftaler med dyreklinikker i Kalundborg og Køge.

De mange katte i stuelejligheden på Værftet skal helst finde sig nye kattehjem, men man kan ikke bare komme forbi og få en kat.

- Jeg skal være sikker på, at det er et godt hjem for katten, og jeg skal fornemme, at der er gode viberationer mellem katten og den mulige nye ejer, siger Cassandra Mahlkuch.