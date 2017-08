Se billedserie 17-årige Katrine Nielsen håndterer både kørsel og de tekniske finesser med den store traktor og kornvogn, der kan laste 16 ton. Foto: Kim Rasmussen

17-årige Katrine kører med kæmpe traktor

Slagelse - 22. august 2017

Jamen, det var da en lille lyshåret pige, der kørte den store grønne traktor der!

En både forståelig men også en rigtig reaktion fra sikkert mange bilister på Slagelse Landevej på strækningen fra kort før Vemmelev og til Korsør Havn tur/retur.

For den tonstunge grønne John Deere 7730 fra 2007 med 195 hk blev kørt af lyshårede Katrine Nielsen.

Den 16. august fyldte hun 17. år. Og traktorkørekort har hun haft, siden hun blev 16 år.

Med traktoren sørgede hun for, at en stor rød kornvogn med op til 16 ton korn nåede frem til Korsør Havn fra hendes forældres gård Lindeborggård på Studevej 28.

Selv synes hun nu ikke, at det er noget særligt, at hun siden hun var 16 år, har »tumlet« hjemmevant rundt på vejene med tonstunge maskiner og transporter. Eller på markerne - for mejetærsker kører hun naturligvis også. En Claas Lexion 450 med et skærebord på 25 fod.

- Jeg brænder for landbrug, og jeg finder arbejdet også med maskiner helt naturligt, forklarer Katrine Nielsen, da Sjællandske møder hende på forældrenes gård. Hendes håndtryk efterlader ingen tvivl om, at her er en pige, der er vant til at tage fat. De ni års skolegang blev klaret på Forlev Friskole. Hun er netop begyndt på fire og en halv år lang landbrugsuddannelse på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens.

- Det gælder om, at have en så mangfoldig viden om landbruget som overhovedet muligt. Med EUX-retningen får jeg også ledelse og regnskab med. I forvejen kender jeg til kvæg og svineproduktion, siger Katrine Nielsen. Hun mener, at landbruget i Danmark de kommende år bliver mere og mere planteavl, mens svineproduktionen rykker til Østeuropa, hvor omkostningerne er mindre. På forældrenes gård Lindeborggård er der en svinebesætning på 450 søer. Ifølge Katrine Nielsen er det en mindre besætning. Gården er selvforsynende, når det gælder fodret til grisene. Men når markerne giver mere korn, end der kan være i gårdens siloer, så bliver det solgt, hvorfor det skal køres til Korsør Havn.

Ældst af fire piger

Katrine Nielsen er den ældste af fire piger. Hendes søskende er 14, 13 og ni år. Hendes forældre hedder Lone og Henning Nielsen, og de har haft hjælp til de mange opgaver på gården fra alle fire piger, der så at sige har fået landbrugslivet ind med modermælken.

- Skal du overtage gården?

- Vi har aldrig ville presse hende til noget, bryder hendes mor ind - blot sagt til hende at uddannelse er vigtig, siger Lone Nielsen.

- Der er ikke besluttet noget. Nu får vi se. Jeg tror, at planteavl vil passe mig bedst, lyder det stille fra Katrine Nielsen, der klart er mere en handlingens end en snakkende pige. Hendes kæreste i København er netop begyndt en uddannelse som butiksslagter.