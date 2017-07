17-årig presset til at forlade opholdssted: Far og bror varetægtsfængslet

En 17-årig pige, som af Slagelse Kommune er tvangsanbragt på et opholdssted her i politikredsen, forlod tirsdag den 11. juli ved middagstid sit opholdssted.

Hun var kommet i kontakt med sin bror og sin far, der formodes at have presset hende til at forlade opholdsstedet, så hun kunne blive genforenet med dem.

Dermed gjorde de sig skyldige i at ville omgå Slagelse Kommunes myndighed, der havde fjernet pigen fra hjemmet for at undgå kontakt med familien.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi frygtede, at de to mænd ville føre pigen ud af landet med det samme, men hurtigt efterforskningsarbejde førte til, at både de to mænd og den 17-årige pige blev fundet på en campingplads i nærheden af Nykøbing Falster allerede onsdag eftermiddag.

Pigen blev returneret til sit opholdssted, mens de to mænd blev anholdt og torsdag klokken 13.00 fremstillet ved retten i Næstved for at have forsøgt at omgå afgørelsen om anbringelse af pigen uden for hjemmet.

De to mænd blev varetægtsfængslet frem til 9. august 2017.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har indtil videre ikke yderligere oplysninger til sagen.