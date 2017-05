167 playstations stammer formentlig fra udlandet

Politikommissær Jens Jedig Christiansen har langtfra opgivet at finde frem til den - eller de - retmæssige ejere af de 167 Playstation 4. - Meget tyder på, at de er blevet stjålet i udlandet for så at skulle sælges her i landet. Men da sagen fortsat efterforskes, kan jeg ikke sige mere om den lige nu, lyder meldingen.