16-årige Mie er Slagelses Rapunzel

Slagelse - 08. august 2017 kl. 07:00 Af Kim Brandt

Mie Tønnesen fra Slagelse er efterhånden vant til, at folk kikker lidt efter hende. For når man har Danmarks længste hår, så er det naturligvis også til at få øje på.

- Det er netop blevet målt, og længden er 148,5 centimeter, fortæller hun stolt.

Den længde har givet hende en plads i Børnenes Rekordbog, som udkommer til efteråret.

Vi mødes på Sjællandske mandag middag, efter hun netop har haft første skoledag på Selandia, hvor hun er begyndt en uddannelse som mejerist.

- Nogle af mine nye klassekammerater havde set videoen fra TV Øst i sidste uge, så de var lidt forberedte, griner hun.

Videoen er blevet delt et utal af gange på nettet, og dermed har »nyheden« om pigen med det lange hår spredt sig til det meste af landet.

- Har du altid haft langt hår?

- Jeg blev jo ikke født med langt hår. Men jeg har senere fundet ud af, at jeg har et sjældent gen, som gør, at håret bare vokser og vokser, fortæller hun.

Angiveligt er det kun én ud af en million, hvor hårvæksten nærmest løber løbsk og fortsætter med at vokse omkring 20 centimeter om året - hele livet.

- Hvordan reagerer folk, som ikke kender dig?

- Standard-bemærkningen er: »Skal du ikke snart klippes« - og den er jeg pænt træt af. Nogle - især piger på min egen alder - kan også godt være lidt misundelige over, at deres hår ikke kan blive så langt som mit. Men de fleste synes, det er pænt, siger hun og tilføjer, at hendes venner for længst har givet hende kælenavnet »Rapunzel«.

Og det har hun det helt fint med.

- Hvor langt skal det være?

- I første omgang tænker jeg, at det skal kunne nå ned til jorden - og jeg tror, det vil ske om et år fra nu af. Så tager vi den derfra.