Se billedserie Sus Frausing (tv) og Lisbeth Olsen er klar til at fejre Skælskør Løbeklubs 15 års fødselsdag på onsdag med ølløb og overraskelse til klubbens cirka 160 medlemmer.

15 års fødselsdag fejres med ølløb

Slagelse - 29. maj 2017 kl. 10:29 Af Tekst og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er svært at sige Skælskør Løbeklub uden samtidig at sige Sus og Lisbeth. Deres efternavne Frausing og Olsen bruges kun, når de skal i avisen. Sammen udgør 56-årige Sus og 59-årige Lisbeth formandskabet i den populære Skælskør Løbeklub, som de for 15 år siden tog initiativ til. På onsdag fejrer klubben sin 15 års fødselsdag med et ølløb for medlemmerne, hvor der i mål venter en overraskelse, som ikke må kunne læses i avisen! Men det er en god idé at tage skiftetøj og en varm trøje med, lyder den kryptiske besked.

Lørdag var Sus og Lisbeth i fuldt sving som praktiske hjælpere for de omkring 200 deltagere Skælskør Løbet, der i herligt sommervejr kunne vælge mellem fem og en ti kilometer rute ved Kobæk Strand.

- Vi begyndte med Skælskør Løbet inde i byen, men for nogle år siden, fandt vi ud af, at deltagerne sagtens kunne finde ud til Kobæk Strand, hvor de ud over løbet også får en enestående naturoplevelse, forklarer Sus Frausing til Sjællandske. Forinden har hun sørget for fælles opvarmning af løberne, der i en samlet børne-voksen-flok sendes ud på ruterne.

En »københavner«, som hun benævner sig selv, bryder ind.

- Klubben er bare helt fantastisk at være i. Den er virkelig social. Her tager man sig rigtig godt af hinanden, og det er nemt at komme med i fællesskabet, siger Ulla Nielsen, som er tilflytter fra København, hvor hun stadig arbejder.

Skælskør Løbeklub sørger selv for tidtagning ved Skælskør Løbet. En tidtagning som Robert Wandler sammen med bærbar computer, app og stregkodelæser er omdrejningspunkt for.

- Hvis man er over 200 løbere, er chip det bedste, men vi kan sagtens klare os med stregkode-aflæsning og tidtagning via en app. Allerede lørdag er tiderne for alle løberne lagt på vores hjemmeside, siger Robert Wandler.

Resultaterne kan ses på www. skaelskorlobeklub.dk

Sus Frausing fortæller, at borgmester Stén Knuth (V) har meldt sin ankomst til at deltage i ølløbet onsdag 31. maj klokken 18.00. Løbet er kun for medlemmer af løbeklubben, men man kan hurtig bliver medlem, lyder det smilende fra Sus Frausing, der sender venlige tanker til sponsoren af øl og drikkevarer, der er byens bryggeri Harboe. Frugterne til Skælskør Løbet kom fra SuperBrugsen, der som svar på spørgsmålet om et godt tilbud svarede - »I kommer bare og henter de frugter, I skal bruge.«