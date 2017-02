De første syv meter af det planlagte 27 meter høje udspringstårn bliver nu bygget. I en kommunikationsstrategi om vandsportscenteret noteres, at der ikke er meget verdensklasse over en højde på syv meter. De syv meter koster 2.650.000 af de bevilgede otte millioner kroner.

140 mødes om vandsportscenter

Slagelse - 02. februar 2017 kl. 09:09 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

600 indbydelser er sendt ud til beboere omkring og i nærheden af Halsskov Havn til informationsmøde om havnens forvandling til et vandsportscenter. 140 har valgt at tilmelde sig mødet, der finder sted i dag torsdag den 2. februar fra klokken 18 i Korsør Kulturhus. Det oplyser projektudvikler Rudi Saltofte Olesen.

Et enigt byråd har netop bevilget de første otte millionerne kroner, der skal bruges til at gøre havnen såkaldt investorparat, så private investorer vil komme med penge til resten af de visionære planer om et vandsportscenter i verdensklasse.

Byrådet bevilgede dog ikke pengene helt uden bekymring. Årsagen er helhedsplanen for Korsør Lystbådehavn, som Sjællandske omtalte i lørdagsavisen. Forvandlingen af lystbådehavnen koster samlet 18,8 millioner kroner. Politikernes bekymring går på, at hvis der også skal bruges penge på udvikling af Korsør Lystbådehavn, så risikerer pengene at slippe op, så projektet med at omdanne Halsskov Færgehavn til et vandsportscenter i verdensklasse ikke når i mål. I alt er der 30 millioner kroner fra det kuldsejlede tropebyprojekt, som det såkaldte Korsør-udvalg skal komme med forslag til at bruge til udvikling af Korsør.

- Vi skal virkelig ville det her i Halsskov Havn, sagde Michael Gram (Fair Balance) på byrådsmødet. Han mindede om, at så godt som alle 30 millioner kroner er brugt i den business-case, der viser, at vandsportscenteret kan blive en god forretning for Slagelse Kommune, når det gælder arbejdspladser og indtægter fra turister og skatteydere. Der er da også disponeret 10 millioner til vandsportscenteret i 2018 og 2019. Og det efterlader ikke mange penge til lystbådehavnen.

Inden et enigt byråd sendte de otte millioner mod den tidligere færgehavn noterede Steen Olsen (S), at man måske lige skulle dæmpe udtrykket »verdensklasse«, for man skulle ikke langt syd på, før der var masser af andre vandsportscentre. Det havde han observeret på tur med sin campingvogn.

I en kommunikationsstrategi fremgår det da også, at det der ikke er meget verdensklasse over det påtænkte 27 meter høje udspringstårn, når blot de syv første meter nu bliver bygget. I Tyskland er et vandsportscenter allerede planlagt til at skulle have »Europas højeste udspringstårn«, ligesom der flere steder i Danmark også er konkurrence fra allerede eksisterende centre, hvor vand og sport er omdrejningspunkt.

