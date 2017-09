Se billedserie Per Hansen fra broløbsledelsen og Korsør Atletik og Motionsklub i gang med sammen med veteranen siden broløbenes start og altid glade Knud Pedersen at fylde de fyldte poser i stålbure til videre transport. Foto: Helge Wedel

11.000 poser fyldt i ny rekordtid

Slagelse - 08. september 2017 kl. 06:57 Af Tekst og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I morgen lørdag går det løs med godt 10.000 broløbere over Storebæltsbroen til ankomst og mål ved og i Byparken på Kongebroen. Forud er gået et kæmpe praktisk arbejde udført af frivillige hænder, så de mange løbere ved ankomsten til mål kan modtage en pose alskens sager - både spiselige og ikke spiselige.

Genstande der naturligvis ikke selv hopper ned i den blå indkøbspose sponsoreret af Rema 1000 med snart to butikker i Korsør.

Den helt store pakkemuskel i skikkelse af op imod 100 frivillige blev derfor sat i bevægelse onsdag aften fra klokken 17.00 i Tårnborghallen. Nogen var med for første gang. Andre har været med siden det første broløb i 1998. Årelang indsamlet pakkeerfaring for at nå at fylde de mange poser så hurtigt som muligt var dog særdeles tydelig. Rollerne var klart fordelt ved de mange opstillede borde, hvor pose-påfyldning skete, mens andre igen sørgede for at komme med nye forsyninger fra de mange paller med papkasser. Endelige sørgede andre for at få dy fyldte poser væk fra bordene og pakket i stålbure, så de kunne transporteres til Byparken. Klokken 20.35 var alle poser fyldt. Ny rekord. Om den nogensinde slås, afgøres af politikerne på Christiansborg, hvis de beslutter at omgøre det udstedte forbud fra transportminister Ole Birk Olesen (LA) mod fremtidige motionsløb på Storebæltsbroen.

Med i posen kom også et eksemplar af et 24 sider stort magasin trykt i 14.000 eksemplarer på kvalitetspapir. Navnet er Broløbsmagasinet 2017. Udtænkt og skrevet af journalist Jens Møller.

- Jeg synes, at vi i Korsør har tendens til at snakke for meget og handle for lidt, så det endte med, at jeg helt alene måtte udføre min idé om at udgive et magasin som reklame for vores by og egn, så de mere end 10.000 løbere fra hele landet kan sprede de gode historier rundt, siger Jens Møller. Han blev også hjulpet i gang af en anonym donation på 75.000 kroner, der er halvdelen af budgettet for Broløbsmagasinet.

- Der har da heldigvis også været annoncører, der har støttet op, siger Jens Møller.

Jens Møller har som mål. at magasinet skal nå ud til 100.000 læsere. Det skal ske ved, at det kommer ud som e-paper på hjemmesider og på de sociale medier. Ifølge Jens Møller skulle en e-paper-version blandt andet være at finde på Slagelse Kommunes og Visit Vestsjællands hjemmesider.

- Vi har så mange gode ting i vores by og område, så det er vigtigt, at vi kommer ud med budskaberne, når så mange tusinde kigger forbi i forbindelse med broløbet, siger Jens Møller.