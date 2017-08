1000 år gammel bebyggelse fundet under jorden i Slagelse

- Vi har fundet noget middelalderlig landbebyggelse af en art. Det svarer meget godt til det, vi gravede frem for nogle år siden i forbindelse med byggeriet af plejecentret Blomstergården, som også ligger herude, siger arkæolog hos Museum Vestsjælland Jesper Bork, som har stået for forundersøgelsen og nok også kommer til at lede udgravningen, som efter al sandsynlighed kommer til at foregå i september.

Området, hvor blandt andre HJ-Huse bygger for tiden, og de arkæologiske fund er gjort, indbefatter også Engdraget ved Hvedevej. Her står Slagelse Boligselskab over for at opføre i hvert fald 126 boliger i form af rækkehuse i tæt, lav bebyggelse.