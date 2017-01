10 lejligheder står tomme på grund af psykisk syg voldsmand

Beboeren har gentagne gange været voldelig over for medbeboere og truet de ansatte på livet. Men lovgivningen spænder ben for, at han kan flyttes. Ungekollegiet ligger nemlig under almenboliglovens §105 fremfor servicelovens §107 og §108, som de fleste traditionelle bosteder.

I øjeblikket står 10 ud af 12 lejligheder tomme på Ungekollegiet i Slagelse, et bosted for unge mennesker med psykiatriske diagnoser. Lejlighederne står tomme på grund af én meget voldsom beboer.

"Boligloven spænder ben for Serviceloven. Borgerne på et §105 tilbud har en lejekontrakt, som kun de eller boligselskabet kan opsige. Det er et problem, når vi som kommune oplever, at det ikke er i en borgers tarv - eller de andre borgeres tarv - at en borger bor på et af vores bosteder," siger Thomas Knudsen, handicap- og psykiatrichef i Slagelse Kommune.

Han understreger, at han ikke vil kommentere på borgerrelaterede sager af hensyn til sin tavshedspligt.

Ungekollegiet har været plaget af uro siden 2013, hvor den unge mand flyttede ind. Således steg antallet af henvendelser fra Århusvej til Sydsjællands og Lolland Falsters Politi fra 10 til 27 fra 2012 til 2013. I 2016 fik politiet 36 henvendelser fra stedet, viser en aktindsigt, som Fagbladet FOA har fået.

I 2014 fik Ungekollegiet et strakspåbud af Arbejdstilsynet, da tilsynet vurderede, at medarbejderne havde risiko 'for at udvikle posttraumatisk belastningsreaktion' og 'alvorlig legemesbeskadigelse', når de gik på arbejde.

Et påbud fra Arbejdstilsynet i 2016 viser, at han har fremsat dødstrusler mod de ansatte. Det har betydet, at nogle ansatte er blevet sygemeldt. Han har også truet med at skade en medarbejders børn.

Værst er beboerens voldelige adfærd gået ud over de sindslidende medbeboere. I en rapport fra Arbejdstilsynet beskriver medarbejderne, hvordan beboeren 'upåvirket gennemtæskede en anden beboer'.

At den sindslidende borgers tilstedeværelse har haft en negativ effekt på bostedet bekræfter Socialtilsyn Øst, der fører tilsyn med botilbud for handicappede og psykisk syge.

"Socialtilsynet vurderer, at der fortsat er en kompleks og fastlåst borgersag, som påvirker den fælles sociale indsats på tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at den socialpædagogiske indsats i Ungekollegiet er umuliggjort af den fastlåste situation," skriver Socialtilsynet efter et tilsyn i august 2016, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.

Socialtilsynet vurderer 'at situationen har yderst negativ indvirkning' på arbejdet med blandt andet beboernes fysiske og mentale sundhed, og 'har derfor truffet afgørelse om skærpet tilsyn og påbud'.

Fagbladet FOA har forelagt konklusionen i rapporten for SIND, der er talerør for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

"Det, som tilsynet skriver, er oversat til hverdagssprog, at den sociale indsats ikke kan lykkes i sådan nogle rammer. I bedste fald får de øvrige borgere ingen gavn af at være der. I værste fald får de det i virkeligheden værre," siger Knud Kristensen, formand for SIND.

De 10 tomme lejligheder koster månedligt 54.090 kroner i husleje ifølge Boligselskabet VAB, der driver lejlighederne. Den regning hænger Slagelse Kommune på. Boligselskabet oplyser, at de ikke kan tvinge beboeren til at flytte, fordi de ikke har modtaget tilstrækkeligt alvorlige klager til at de har lovhjemmel til at opsige lejekontrakten.

Samme forklaring kommer fra Slagelse Kommune, da Fagbladet spørger, hvorfor de ikke har forsøgt at få borgeren smidt ud.

"Der har ikke været episoder, der har været så alvorlige, at boligselskabet vurderede at det var muligt at rejse en sag," siger Thomas Knudsen, handicap- og psykiatrichef i Slagelse Kommune og fortsætter:

"Vi har hjulpet folk med at flytte. Der er også nogle beboere, der har valgt at søge væk derfra. Det har hele tiden været meningen, at Ungekollegiet er et midlertidigt botilbud for borgerne. Vi har bare ikke indvisiteret nye borgere. Vi har sagt, at lige så lang tid vi har den fastlåste situation, som vi har nu, så visiterer vi ikke nye borgere dertil."